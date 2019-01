Nem kevés spoileres érdekességet szivárogtattak ki a Resident Evil 2 remake-ről

Resident Evil 2 Remake demójának az adatbányászok egészen más okból örültek, mint mi átlagjátékosok, lévén nem kevés érdekes információt tudtak kideríteni a játék fájljaiból, amiket nem is voltak restek megosztani velünk.

Ha esetleg te teljes mértékben spoilermentesen szeretnéd kiélvezni a Resident Evil 2 Remake nyújtotta élményt, akkor azt ajánljuk, most ne olvass tovább, mivel kőkeményen a játék tartalmáról fogunk szivárogtatásokat közölni.Egy ResetEra-felhasználó, Noodle talált rá , hogy visszatérnek a jól ismert "B Scenario"-k, melynek keretében olyan történetvonalakat élhetünk majd át, amit a fősztori során nem. Ada Wong irányíthatósága is meg lett említve, ellenben őt valószínűleg csak a Leon-történetszál keretében vezérelhetjük, azonban úgy fest, hogyEgy Rogue névre hallgató módra is utalást tesznek a fájlok, ami pontosan nem tudjuk még, mit takar, viszont egészen biztosan kell benne gyilkolásznunk, illetve eredményjelző és valamiféle bolt is lesz benne.Végül pedig ami egészen érdekes, hogy a fájlok alapján úgy néz ki, hogy, de ő ugyebár nem volt benne az eredeti játékban anno.