Nem kevés részletet tudtunk meg az Anthem-ről

Mark Darrah, az Anthem producere az idei E3 óta töretlenül válaszolja meg Twitter fiókján a beérkező kérdéseket a rajongóktól, ennek hála nem kevés részlet kiderült a BioWare új projektje kapcsán.

Elsősorban fontos, hogy több karaktert - az Anthem -ben Freelancer a nevük - is létrehozhatunk,, tehát nem leszünk egyhez kötve. Először a Ranger Javelin-t kapjuk kézhez, majd a küldetések teljesítésével lesz elérhető szépen fokozatosan a másik három.A használt Javelin-től függetlenül kaphatunk loot-ot a nem használatban lévőkhöz is, a loot pedig a Freelancer-ünk szintjétől fog függni, mely szintén fejleszthető lesz különféle perk-ekkel. Lesz inventory-nk is, a Javelin-ünket küldetés közben nem változtathatjuk meg, Darrah pedig megnyugtatta a játékosokat, hogy a küldetések 1-4 főig lettek tervezve, tehát semmi gond, ha valaki egyedül szeretne nekiveselkedni az Anthem világának, mely egyébként többféle küldetéstípust fog magával hordozni.