Nem kell nagyon kitakarítani a PS4 merevlemezét a Death Stranding telepítéséhez

Már egy hónapnál is kevesebbet kell várnunk arra, hogy belekóstolhassunk végre a Death Stranding élményébe, a PS4-exkluzív alkotás ugyanis november 8-án jelenik majd meg világszerte.

Ennek apropójából éppen itt volt már az ideje annak, hogy megtudjuk, pontosan mekkora szabad helyre lesz szükségünk a PS4 merevlemezén ahhoz, hogy lehetőségünk nyíljon feltelepíteni Kojima legújabb agymenését, aggodalomra pedig semmi ok, a Best Buy listázása szerint ugyanisÉrdekesség, hogy Hideo Kojima október 30-tól világ körüli turnéra indul a Death Stranding megjelenésének apropójából, így Párizsban kezdődik a nagy körutazás, de megjárja majd Londont, Berlint, New Yorkot, San Franciscót, sőt Tokiót és Osakát is többek között, hogy a rajongók személyesen találkozhassanak a mesterrel, sőt kérdezhessenek tőle ezt-azt.