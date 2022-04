Nem kap több patchet a Ghost of Tsushima

Közel két év után a Sucker Punch kiadta a Ghost of Tsushima utolsó tervezett javítását, és közölte, hogy jelenleg nem dolgozik aktívan további patcheken, magyarán tehát vége az alkotás támogatásának.

Amint arról a PlayStation LifeStyle beszámolt , a Sucker Punch a Ghost of Tsushima 2.18-as javítócsomagjának jegyzetein osztotta meg a hírt, közvetve azt sugallva, hogy teljes gőzzel dolgoznak a kétségtelenül következő, be nem jelentett projektjükön. Ghost of Tsushima 2020. július 17-én jelent meg PS4-re, majd 2021. augusztus 20-án következett a Director's Cut PS5-re és PS4-re. Míg az életét egyjátékos játékként kezdte, a Ghost of Tsushima : Legends 2020. október 16-án egy jó fogadtatásra talált többjátékos komponenssel bővítette a címet.