Nem kap next-gen frissítést a Halo 5: Guardians

Érdekes módon a Microsoft úgy határozott, hogy pont az Xbox One érájának egyik legmeghatározóbb exkluzívját, a Halo 5: Guardians -t nem fogja next-gen frissítéssel megspékelni, legalábbis azontúl, amit minden játék megkap Xbox Series X-en.

Mindeközben a Halo: The Master Chief Collection kap egy jópofa dedikált update-et, miáltal például 120 FPS-ben lehet majd játszani, és akár 4K-ig is feltolhatjuk a felbontást, viszont pont a legfrissebb számozott etap marad ki a szórásból.Akkor mégis mire számíthatunk, ha nem kap dedikált update-et?- ahogyan szinte minden játék esetében, ami futni fog a konzolon. Nyilván valamilyen szinten érthető a döntés, lévén a Halo: The Master Chief Collection jóval nagyobb tömegeket mozgat meg mindmáig, mint az ötödik fejezet, de ettől függetlenül is érdekes húzás.