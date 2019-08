Nem jön több frissítés a Halo Wars 2-höz, a rajongók petícióval lázadnak

Bár a Halo Wars 2 távolról sem szólt akkorát, mint anno az első felvonás, mégis sok rajongója akad a mai napig, azonban most kicsit beleköptek a fanok levesébe, merthogy bejelentették, nem támogatják a továbbiakban a játékot.

Az utóbbi években több nagyobb tartalmi frissítés is érkezett, ellenben a rajongók kívánságlistáján sok minden szerepelt még: Steames megjelenés, PC-re szánt kezelőfelület, a játék balanszolása, satöbbi.Alá is írtak a rajongók egy petíciót, 2300-an gyűltek össze a megmozduláshoz, azonban a 343 elkedvtelenített mindenkit egy fórumposzt formájában. Azzal indokolták a döntést, hogy javában dolgoznak a Halo: The Master Chief Collection PC-re szállításán, amin az a brigád is dolgozik, akik a Halo Wars 2 -t is fejlesztették, így sajnos nincs kapacitásuk a továbbiakban dédelgetni a stratégiai címet.