Nem hivatalos szakácskönyvet kapott a The Legend of Zelda

A Legend of Zelda rajongói biztosan jól tudják, hogy a főzés mennyire fontos szerepet kap a játék keretein belül, ennek apropójából pedig most készül egy nem hivatalos receptgyűjtemény rajongóktól, igazi rajongóknak.

Bár azt nem tudjuk, hogy a Nintendo miként adott erre engedélyt, de a Kickstarteren már bődületes sikert aratott a projekt, így ha mindig is szerettük volna elkészíteni a Link által megálmodott legfinomabb fogásokat, akkor most itt a remek alkalom hozzá.Maga a szakácskönyv 328 oldalas lett és összesen 195 receptet vonultat fel, a külalak terén pedig kétféle változatban is kapható, így érkezett egy egyszerűbb megjelenésű, valamint egy látványosabb, díszesebb darab is belőle. A sima verzió mintegy 10 ezer forintba, a Master Edition viszont már több mint 22 ezer forintba kerül, ha pedig lecsapnál rá, ITT megteheted.

