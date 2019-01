Nem hivatalos Overwatch bajnokságon tesztelik a hőstiltás rendszerét

Több játék is bevezetett már olyan szisztémákat, melyek által kitiltásra kerülhetnek a játék egyes karakterei, elég csak például a League of Legends-re, a Dota 2-re, vagy akár a Rainbow Six Siege-re gondolni.

Az Overwatch -ba is kerülhet hamarosan egy ilyesfajta rendszer, ellenben mivel még nem tudják, hogy ez mennyire boríthatja meg a metát, így egyelőre csak egy nem hivatalos verseny, a Tournament of Future Champions fogja alkalmazni a bannolást.A ma rajtoló bajnokságot a Dallas Fuel és a Team Canada edzője, Justin "Jayne" Conroy hozza tető alá, a mérkőzések kezdete alattMost minden azon múlik, hogy hogyan szuperál ez a rendszer a Tournament of Future-ön, viszont ha beválik, akkor várhatóan a jövőben nemcsak a profi közegbe hozhatják be, de akár még a sima ranked játékokban is elképzelhető lehet.