Nem hiszed el, mennyi friss tartalom jön januárban az Assassin's Creed Odyssey-hez

Mivel idén nem jön új Assassin's Creed-játék, így a Ubisoft teljes mértékben az aktuális felvonásra, azaz az Odyssey-re koncentrálhat, ennek értelmében az idei év első hónapjában is rengeteg tartalmat szállítanak a szoftverhez.

Első körben január 15-én jönni fog a Legacy of the First Blade DLC második fejezete, ami a Shadow Heritage címet kapta, és főként az a blokád köré fog épülni a sztorija, melyet az Order of the Ancients tagjai húztak fel Achaia kikötővárosában. Ahhoz, hogy ezzel játszhassunk, mindenféleképp végeznünk kell az előző epizóddal, tehát a Hunteddel, illetve a fősztoriban teljesítenünk kell a Naxos küldetéssorozatot a hetedik fejezetből, no meg 28-as szinten kell lennie a karakterünknek.Míg a Legacy of the First Blade DLC fizetős, addig a Lost Tales of Greece teljes mértékben ingyenes, januárban pedig folytatódik ez is a Daughters of Lalaia képében, és egy olyan városba fogunk ellátogatni, mely teljesen védtelenül maradt, miután minden férfi csatába vonult.Továbbá a Lost Tales of Greece a Poet's Legacy tartalommal is kiegészül, amely Görögország legmegbotránkoztatóbb költőjét helyezi reflektorfénybe, ehhez 34-es szint szükségeltetik.Kevesled? Akkor jobb, ha tudod, hogy egy új mitikus teremtény is érkezik, az Arges the Bright One névre hallgató küklopsz, legyőzésével pedig megkaparintjuk a Hammer of Hephaistos nevezetű fegyverét, viszont a fejlesztők azt tanácsolják, hogy 50-es szint alatt ne is nagyon közelítsük meg a kérdéses szörnyet.Hab a tortán, hogy a Ubisoft Club tagok most már az Assassin's Creed Origins-ből megismert Ayát is berendelhetik a hajójukra, illetve nem kevés új felszerelés is érkezik. Végezetül pedig, így akár négy szinttel magunk alá rendelhetjük az ellenségeinket, a legfelső, Heavy fokozaton pedig a mi szintünkhöz igazítja őket a rendszer.

