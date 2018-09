Nem győznek hálálkodni a Spider-Man fejlesztői a Sonynak

Az idei év végén egészen biztosan a legjobb címek között fogják a játékosok emlegetni a Spider-Man t, az Insomniac Games olyan munkát tett le az asztalra, mely illusztrációként is bőven elférne egy "így kell minőségi játékot készíteni" című esszében.

Bryan Intihar, a játék rendezője egy interjú során elárulta, hogy el sem készült volna a Spider-Man , ha a Sony nem támogatja őket,, és ha az adott újítástól jobb lett a készülő projekt, akkor rábólintottak az Insomniac ötletére.Korábban már Cory Balrog is csak dicsérő szavakkal tudta jellemezni a Sonyt, akik a God of War esetében is ugyanilyen erőbedobással támogatták a Santa Monica Studiot, tehát a PlayStation exkluzív játékok jó kezekben vannak, reméljük a továbbiakban is hasonló minőségű munkákat láthatunk a konzolon.