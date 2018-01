Nem finomkodik majd a The Witcher TV-sorozat

A The Witcher franchise mindig is híres volt arról, hogy a szabad szájú megfogalmazás mellett a maga mocskosságával és sötétségével prezentálta számunkra ezt a különleges fantáziavilágot, amit a rajongók igazán szeretnének viszontlátni majd a képernyőkön is.

There will be no watering down. I give you my word. https://t.co/el9MRL6PBE — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 2017. december 29.



New day, more maps, (much) more coffee. Time to break this pilot! #TheWitcher pic.twitter.com/8OfloM7LU4 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 2017. december 29.



Erre pedig Lauren Schmidt Hissrich, a Netflix-féle The Witcher TV-sorozat írója és alkotója a Twitteren a minap a szavát adta, miután több rajongó is aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban, azonban az író megígérte, hogy, amely valóban nem egy szép univerzum, ahol mindenki vidám és boldog, sokkal inkább a középkori Lengyelországot festi le előttünk.Ezt pedig Lauren S. Hissrich is tudja, sőt a Twitteren megígérte, hogy bár óriási ellenszélben dolgozik, ő mégis mindent megtesz azért, hogy egy minőségi TV-sorozat születhessen a The Witcher-sorozat alapján, sőt mi több, közösségi oldalán egy újabb képet is bemutatott a munka alaposságáról, amihez sok-sok kávé mellett az ismert fantáziavilág térképeit is aktívan használja.