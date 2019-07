Nem érkeznek extra civilizációk az Age of Empires II: Definitive Edition-be a megjelenés után

Miután a Forgotten Empires és a Microsoft bejelentették, hogy az Age of Empires II: Definitive Edition nemcsak a grafika tekintetében esik majd át egy nagy megújuláson, hanem egy kiegészítőt is kap, rögtön elindultak a találgatások a későbbi extrákról.

A The Last Kahns címre keresztelt bővítmény ugyanis azzal a célzattal érkezik a játékhoz, hogy három vadonatúj kampánnyal és négy extra civilizációval bővítse az alapokat, azonban ezek a bővítések egyáltalán nem lesznek általánosak.Minderről Adam Isgreen beszélt a PCGamesN munkatársainak, aki elmondta, hogy a The Last Kahns lesz az Age of Empires II: Definitive Edition egyetlen extra tartalma az őszre tervezett megjelenés után, ígya későbbiekben.