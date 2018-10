Nem egyedül fejleszti a CD Projekt Red a Cyberpunk 2077-et

A CD Projekt Red hivatalosan is partneri kapcsolatba lépett a kanadai Digital Scapes fejlesztőstúdióval, ami azt jelenti, hogy a lengyelek nem egyedül szándékozzák elkészíteni a Cyberpunk 2077 -et, hanem igénybe vesznek némi segítséget is.

A srácok hosszú távra terveznek ezzel a kollaborációval, a kooperáció lényege pedig, hogy a CD Projekt Red egyaránt tudja alkalmazni a Digital Scapes technológiai megoldásait, illetve hogy a kanadai csapat szakértelmét is igénybe tudják venni.Bár azt konkrétan nem tudjuk, hogy a Cyberpunk 2077 melyik aspektusába segítenek be, tippelni azért tudunk,, többek között ők csinálták például a Dying Light Be The Zombie módját, de besegítettek valamilyen formában a Prototype-ba és a Company of Heroesba is, és mint azt tudjuk, a Cyberpunk 2077 -nél is terveznek többjátékos módot implementálni