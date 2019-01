Nem egy, nem kettő, hanem három Dark Zone terület lesz a The Division 2-ben

Az egyik legnagyszerűbb aspektusává nőtte ki magát a The Divisionben a Dark Zone, ami egy PvPvE zóna volt, a feszültség pedig az egekbe tudott törni, amikor nem tudtuk, hogy a velünk szembejövő brigád békén hagy minket, vagy lenyúlja a nehéz munka árán megkaparintott lootunkat.

Nem is kérdéses, hogy a második részre is visszatér ez a lehetőség, ami több ízben is különbözni fog az elődben látottaktól - például, hogy kapásból három Dark Zone terület is lesz a játékban, mindegyik egyedi kialakítással.Azon a szisztémán is változtattak, hogy a The Division 2 -ben már nem az alapjátékból hozott statisztikáinkkal fogunk villogni a Dark Zone-ban, hiszen, de az se csüggedjen, aki az első részben megismert Dark Zone-rendszert kedvelte, lévén a három zónából mindig lesz egy, amelyik a hagyományos szabályokkal működik, tehát balanszolás nélkül és baráti tűzzel. Egy Dark Zone játékmenetben egyszerre 12 játékos lehet jelen.Sima PvP módok is várnak ránk a premiert követően, egyaránt lesz Team Deathmatch, Skirmish és Domination, de szerencsére nem kevés videóanyag érkezett, így ezeket alant szépen meg is tekinthetitek egymás után.

Nézd nagyban ezt a videót!

