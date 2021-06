Nem egy, hanem kapásból két Netflixes sorozat is készül a Far Cry alapján!

Kapásból kettő darab Netflixes sorozat is készül a Ubisoft sikersorozata, a Far Cry alapján, lévén a Deadline értesülései szerint nemcsak a korábban már bejelentett Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remixen dolgoznak, hanem egy másik projekten is.

Pontosan nem tudni erről, hogy miféle projekt is lesz valójában, mindössze annyit, hogy egy anime lesz ez is, mint a Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Adi Shankar bábáskodik mindkét projekt felett, akinek korábban a Castlevania animét is köszönhettük, mely kapcsán egyértelműen kijelenthető a "minőségi" jelző.Hogy ezek a szériák mikor jelenhetnek meg a Far Cry univerzum alapján, az még kérdéses, de remélhetőleg még az elkövetkezendő napokban az E3-on kapunk egy teasert valamelyikhez kapcsolódóan.