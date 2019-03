Nem Echo lesz az Overwatch következő karaktere

Továbbra is intenzíven bővíti az Overwatch tartalmát a Blizzard, aminek apropójából a napokban Baptiste név alatt már a harmincadik hős csatlakozott a játékhoz, és sokan úgy vélik, tudják ki lehet a következő a sorban.

A Blizzard által a tavalyi BlizzCon expón bemutatott Reunion videója óta ugyanis sokan biztosak benne, hogy Echo sem marad majd ki az Overwatch hősei közül, sőt mi több, nagy valószínűséggel ő lehet a következő újonc a sorban.Ezt a pletykát sikerült elhessegetnie most a HighscoreHeroes név alatt működő német Overwatch Youtube-csatornának nyilatkozva Joshua Noh-nak, avagy a népszerű online FPS egyik fejlesztőjének, aki hosszas nyilatkozatában két nagyon fontos dolgot erősített meg.Az első, hogy, aki csatlakozik majd a játékhoz. Ezzel tehát most okosabbak is lettünk, meg nem is...