Nem csökkent a PUBG népszerűsége a Call of Duty: Black Ops 4 megjelenése miatt

Call of Duty: Black Ops 4 -ben helyet kapott battle royale móka miatt sokan úgy gondolták, hogy retteghet a PUBG, hiszen ezzel olyan ellenfele született, ami majd visszaszorítja népszerűségét.

Ha a probléma valós lenne, akkor az már a hétvégén megmutatta volna magát, azonban a GitHyp mérései alapján szinte alig változott jelentősen a PUBG PC-s játékosainak a száma,, aminél korábban sokkal durvább mélyrepülések is történtek már.Hogy a Fortnite esetében jelentősebb hatáscsökkenést ért-e el a Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout módja, azt nem tudjuk, ellenben sokan arra számítanak, hogy a COD battle royale mókája a későbbiekben mutatja majd meg ezen a téren a foga fehérjét, a Twitch-en például már most a legnézettebb játék, és a digitális eladások terén is komoly rekordokat döntött.