The Division 2 már javában játszható, így ennek értelmében be is robogtak az első kritikák, és igazából egyáltalán nem kellett csalódnunk, a Ubisoft hozta az elvártat, lévén nagyon jó pontokat kapott az alkotás.

Persze nem hibátlan The Division 2 -ről szól a fáma, többen is kifogásolják a gyengén muzsikáló történetet, de összességében, és összességében nagyon pozitív hangvételű tesztek születtek. Íme:Cheat Code Central - 2.8/5Tech Advisor - 3.5/5Attack of the Fanboy - 4/5PC Invasion - 4/5Gameblog [francia] - 8Gadgets 360 - 8Destructoid - 8.5GameSpot - 9