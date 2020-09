Nem csalás, nem ámítás, ezek a képek bizony a készülő Uncharted-filmből származnak!

Már kicsit kezdhettünk úgy érezni, hogy az Uncharted-filmadaptáció valójában nem is egy létező dolog, szimplán csak a kollektív tudatunkban létezik, de most két kiszivárogtatott kép bebizonyítja, hogy nemcsak él és virul a projekt, de még a forgatásokat is megkezdték.

???? | @TomHolland1996 and Mark Wahlberg shooting #Uncharted in Berlin last night pic.twitter.com/ZfjMQwawf1 — Tom Holland News (@THollandNews) September 15, 2020

A fotókon a Tom Holland és a Mark Wahlberg által játszott Nathan Drake és Sully párost láthatjuk, akik kiöltözve bóklásznak valamerre. A fotókat Berlinben lőtték, a jelenethez azonban nem társítottak kontextust, úgyhogy nehéz megmondani, hogy miben sántikálnak épp a sztori szerint.Még mielőtt kapásból lever minket a víz a látványtól, ne feledjük, hogy a film egy előzmény lesz, ahol a fiatal Nathan és Sully megismerkedését vezetik fel, úgyhogy ezen kár is megakadni. A színészválasztás viszont már egy olyan téma, ami kapcsán megértjük, ha valakinek felszalad a szemöldöke...