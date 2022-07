Nem bírod a meleget? Három ingyen játék is vár az Epic Games Store-on!

Talán az Epic Games Store csapatánál is tudják, hogy a világ legtöbb táján, így hazánkban is milyen brutális hőség tombol, aminek hatására rengetegen kényszerülnek a kellemesen hűvös szoba árnyékába egy kis videojáték kedvéért.

Történt ugyanis, hogy, így például rögtön itt a Hood: Outlaws & Legends címre keresztelt többjátékos móka a Robin Hood univerzum alapján, de érdemes lehet ránézni az Iratus: Lords of the Dead című zombis RPG-re is, ha valami különlegességre vágyunk.Végül, de nem utolsó sorban ingyen letölthető most az Epic Games Store-ról a Geneforge 1: Mutagent is, ami egy különleges fantasy szerepjátékként mutáns szörnyetegekkel játszadozhatunk. Ha éppen nincs mivel játszanod, tudod a dolgod!