Nem a tervek szerint halad a Death Stranding fejlesztése

Vannak azok a stúdiók, amelyeknek akkor is kiadásra kerül a játékuk, ha az félkész állapotban van, de vannak olyan csapatok is, akik akár hosszú-hosszú évekig is képesek szüttyögni egy fejlesztéssel - ilyen Hideo Kojima is.

A leghalványabb fogalmunk sincs arról, hogy vajon hogy haladhatnak a Death Stranding munkálatai, mivel minden idők legtitokzatosabb marketingkampányát építették fel a játékhoz, ellenben most Kojima a japán J-Wave magazinnak árulkodott egy kicsit ennek kapcsán.Elmondása alapján még nem tart ott a fejlesztés, hogy a végső simításokat végezzék, ellenben a Death Stranding már végigjátszható állapotban van, ahogyan azt tudjuk már egy ideje. Természetesen kicsit próbáltak a magazin munkatársai puhatolózni a premierdátum felől is,, de nincs szó komolyabb lemaradásról.