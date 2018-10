Nem a PlayStation 5 miatt dobta idén a PlayStation Experience-t a Sony

Sok PS4-tulajdonosnak okozott csalódást a Sony, amikor a minap bejelentették, hogy idén nem lesz PlayStation Experience , ezáltal nem várhatók bejelentések és kedvcsinálók a platform legfontosabb exkluzívai kapcsán, aminek az oka sokak szerint a közelgő PS5 lehet.

Michael Pachter azonban másként látja ezt a dolgot, az ismert játékipari elemző ugyanis a GamingBolt munkatársainak egy interjúban kifejtette, hogy szerinte, ezáltal megvizsgálták, hogy a befektetett költségek megtérülnének-e az expóval vagy sem.Bizonyára úgy találták, hogy nem éri meg nekik most egy külön rendezvényt összedobni, de az elemző úgy véli, hogy nem a PS5 közelgő indulása állhat a dolgok hátterében. A show elmaradása egyébiránt olyan játékok miatt a legfájdalmasabb, mint a Death Stranding, a The Last of Us Part 2 vagy a Days Gone, melyekről újabb kedvcsinálókat és részleteket vártunk az eseményen.