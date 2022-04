A nem is olyan túl távoli jövőről beszélt Sean Murray, a Hello Games első embere egy interjúban, aminek részeként szóba került a következő projekt, így megtudtuk, hogy az biztosan nem a No Man's Sky folytatása lesz.

Bár Sean nem volt hajlandó elárulni egyetlen konkrétumot sem, annyit azért igen, hogy, amin hosszú ideje dolgoznak már a kis csapat berkein belül.Ami fontos, hogy bár újabb óriási videojáték készülődik, azért a Hello Games a jövőben is gondoskodik majd a No Man's Sky frissítéseiről, ami ellenkező esetben kihagyott ziccer lenne, hiszen talán soha nem volt olyan népszerű az alkotás, mint manapság.