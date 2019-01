Nem a mobilos Power Rangers verekedős játék portja lesz a Power Rangers: Battle for the Grid

Sokan meg is vádolták a fejlesztőket, hogy ez csak a mobilokról ismert Power Rangers: Legacy Wars portja lesz, azonban Jesse Cherry, a csapat és az alkotás produkciós menedzsere a Dualshockers munkatársainak megcáfolta ezt a vádat.Emberünk szerint a Power Rangers: Battle For the Grid munkálatait teljesen az alapoktól indították, így még az animációkat sem vették kölcsön a mobiljátékból, a céljuk ugyanis az volt, hogy a Marvel vs Capcom vagy a Dragon BallZ nyomdokaiba lépjenek, ami a Legacy Wars átírásával nem jött volna össze nekik.