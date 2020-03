Nekiálltak elkészíteni méretarányosan a Földet a Minecraftban

Tegye félre egy kicsit mindenki a grafikán való lovagolást, és kettőt hátrébb lépve vizsgáljuk az alábbiakat, hiszen kár is lenne elbagatellizálni egy ekkora vállalást, miszerint méretarányosan megvalósítják a Minecraft ban a Föld bolygót.

Megszületett ugyanis a Build The Earth névre hallgató kezdeményezés, aminek a keretében egy YouTube-er, PippenFTS arra hívja fel a játékosok figyelmét, hogy vegyenek részt a projektben, ésA csavar az egészben viszont, hogy a szóban forgó illető nem elégedett meg a különféle autonóm módon generált megoldásokkal, és szeretné, ha kézzel építenénk fel a planétánkat a játékon belül. Természetesen ő maga is kiveszi a részét a munkából, lévén ő a saját városát, Seattle-t fogja felépíteni. Vajon egy nap mi magunk is bejárhatjuk Magyarország minden egyes szegletét a Minecraft on belül?

Nézd nagyban ezt a videót!