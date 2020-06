Néhány rajongó PC-re adaptálja az elfeledett Personás kártyajátékot

A minap debütált a PC-s kínálatban az eddig PS Vita-exkluzívként ismert Persona 4 Golden, azonban máris itt van a következő átirat, ami sajnos nem a Persona 5 Royal, ahogyan azt megannyian várják.

Sőt mi több, nem is a fősodronyos etapok kerültek át PC-re, és még csak nem is az Atlus jóvoltából készül a port. A kevésbé ismert, hamar elkaszált Digital Devil Story Trading Card Game kerül digitalizálásra, ami 2003-as megjelenéssel bír alapvetően, de a nyugati régiókban sosem tette tiszteletét. Ebben a Persona kiindulási pontjaként szolgáló Shin Megami Tensei is helyet kap különböző kártyalapok formájában.Ez alapvetően egyébként nem videojátékként indította karrierjét, hiszen, viszont hamarosan a virtuális térben ugorhatnak neki a Persona-rajongók a kártyázás örömeinek. Az egyik készítő egyébként anno több mint 20 ezer kártyát vásárolt meg, ami már jól indukálja, hogy tősgyökeres rajongók kezei között formálódik a projekt.A megjelenés még nem tudni, mikorra várható, de radaron van a projekt!