Néhány év és 20TB-os merevlemezek lesznek a gépekben

A tárhelyek piacán néhány éve még nagy számnak számított az 1TB-os merevlemez és az SSD meghajtó, manapság pedig a legtöbb konfigurációban már legalább egy ilyen páros kap helyet.

Sokan azt gondolták, hogy az SSD-k hamar átveszik a szerepet, azonban a nagyobb méretek még mindig rendkívül drágák, így a merevlemezek piaca továbbra is stabil. A Seagate a piac egyik legnagyobb gyártója, ők nem csak ülnek és várják míg kihal a piac, hanem továbbra is fejlesztenek.Nemrég bejelentették, hogy készen állnak a 12TB-os merevlemezek piacra dobására, amit a 14 és 16TB-os modellek követnek majd. A távlati célokról is beszéltek,dobnának piacra. Árakról természetesen még nem beszéltek, elsőre pedig soknak tűnhet ekkora méret, de a HDD-k mellett a tartalmak is fejlődni fognak, egyre nagyobb hely kell a médiafájloknak, a céges adatoknak és a játékoknak.