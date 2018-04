Négyrészes képregény készül a Life is Strange-hez

A Titan Comics bejelentette, hogy a Square Enix segítségével egy négyrészes képregény-sorozat készül a Life is Strange alapján, amire a csapattól érkezett Bloodborne grafikus novella után érdemes lehet várni.

Mindez annak ellenére is igaz, hogy egyelőre semmit sem tudunk még arról, hogy miről szól majd a Life is Strange képregény, a Titan Comics egyelőre ugyanis csak annyit közölt, hogy részeként visszatérhetünk a szeretett és ismert karakterek sztorijához.Ebből tehát lehet még előzmény, folytatás, de akár egy kapcsolódó mellékszál is, sőt bármelyik eshetőséget is választják az alkotók, mi örülni fogunk neki, és velünk együtt vélhetően a többi Life is Strange rajongó egyaránt.