Négyfős kooperatív móddal és az új film tartalmaival bővül hamarosan a Star Wars: Battlefront 2

Hihetetlen, de a Star Wars Battlefront 2 -ből az EA és a DICE párosának sikerült olyan játékot varázsolnia a folytonos tartalmi update-ekkel és a botrányt okozó loot box rendszer kivételével, hogy azt öröm nézni.





A címből már kitalálhattátok, ez a hullám most sem apad - konkrétan egy sor új tartalmat jelentettek be a játékhoz:a szeparatista Dreadnoughttal és a Venator csillagrombolóval egészül ki a Heroes vs. Villains móka, a B1 Battle Droidok három új skint kapnak, valamint az újjáéledési metodikán is javítanak - mindez augusztus 28-án várható.egy óriásméretű csatatér várható, Felucia, mint játszható pálya, a klón kommandósok is berobognak (a Star Wars: Republic Commandóban látottakhoz hasonlóak), érkezik egy négyfős online co-op móka, melyben akár a köztársaságiak, akár a szeparatisták oldalán felvehetjük a harcot a gép által vezérelt hordákkal, valamint visszatér az Instant Action módozat is, ami egy egyszemélyes őrület. Sőt: még egy régóta kérlelt kinézet is feltűnik. Tán csak nem Luke Az új reményben látott hacukája lesz az?Végül, de nem utolsó sorban, azfelbukkannak a Star Wars: Skywalker korával csomagkapcsolt tartalmak, valamint további kinézetek, katonatípusok és átalakított karakterválasztó érkezik.