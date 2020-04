Négyfős csapatokba verődve mehetünk Call of Duty: Warzone-ozni holnaptól

Az Infinity Ward és az Activision megvillantotta a Call of Duty: Warzone harmadik szezonjához kapcsolódó előzetest, amely holnap fog beszállingózni közénk, és hoz magával egy igen klassz újdonságot is.

Nevezetesen a Quad mód robog be, amely azt takarja, hogy. Ha ez nem lenne elég, akkor az új fegyverek, skinek és játékmód (a csak shotgunokat és snipereket engedélyező Scopes and Scatter Guns) gondoskodnak róla, hogy ne unjuk meg egyhamar a kérdéses battle royale-t.Kicsit a looton is variálnak, valamint minden stukkerből lesz hangtompítós és nem hangtompítós verzió is, hogy ha esetleg egy kis lopakodásra fájna a fogunk. A holnapi zúzásra hangolódva lessetek rá erre a trailerre:

