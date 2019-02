Bár nagyon-nagyon szeretnénk, hogy jól süljön el a Crackdown 3 , sajnos az előjelek nem azt mutatják, hogy egy "év játéka" anyaggal lesz dolgunk, de természetesen nem szeretnénk előre ítélkezni, így igyekszünk inkább a gameplay videók alapján hangolódni a stuffra.

Most éppen egy akár 4K minőségben is élvezhető, 15 perces kis szösszenetet kaptunk az egyjátékos kampányban, Crackdown 3 hivatalos premierjét február 15-ére várjuk PC-re és Xbox One-ra, addig is pedig reménykedünk, hogy van a játéknak valami olyan eleme, amit még nem villantottak meg, de ütőkártyaként szolgálhat.

Nézd nagyban ezt a videót!