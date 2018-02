Negyedik évfordulóját ünnepli konzolon a World of Tanks, ingyen tankkal ünnepelhetünk

A Wargaming egy hivatalos sajtóközleményben adta a tudtunkra, hogy a napokban lesz pontosan négy esztendeje annak, hogy a World of Tanks megkezdte konzolos pályafutását, azóta pedig már 14 millió játékost tudott maga mellé állítani ezeken a platformokon.

Mint ismert, a World of Tanks elsőként Xbox 360-ra jelent meg még 2014-ben, majd egy évvel később már PS4-en és Xbox One-on is élvezhettük a nagy háborúkat, de időközben PS4 Pro-ra és Xbox One X-re szintén befutott, sőt a mai napig aktív az összes platformon.A megjelenés óta eltelt négy év során egyébiránt a konzolos World of Tanks több mint 100 páncélossal bővült mintegy három nációból, így- méghozzá kilenc nemzet zászlaja alatt, akikkel akár 90-nél is több egyedi térképen folyhatnak a küzdelmek.A Wargaming bejelentése szerint a 14 millió konzolos játékos több mint 44 milliárd lövedéket pufogtatott el az elmúlt négy évben, és, amit a készítők most egy kis aprósággal szeretnének honorálni.A még aktív játékosok ugyanis az évforduló alkalmából letölthetnek maguknak egy új japán tankot, melyet Tier II Ashigaru Te-Ke név alatt találhatnak majd meg.