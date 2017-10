Négy Xbox One S bundle csomaggal is készül a karácsonyra a Microsoft

A Microsoft bejelentette, hogy négy Xbox One S bundle csomagot is összeállítottak annak érdekében, hogy aki éppen idén karácsonykor szeretne vásárolni magának egyet a vékonyított Xbox One konzolból, az rögtön játékokkal együtt tehesse meg azt.





Mielőtt rátérnénk a lényegre, mondanánk a rossz hírt: a négy csomag közül a hivatalos bejelentés szerint csak az egyik jelenhet meg Magyarországon, de azért bemutatjuk a többit, hátha valamelyik felbukkanhat még felénk, esetleg a külföldi vásárlás mellett döntenénk.Tehát, amelyik csomag nálunk is biztosan elérhető lesz, az az, mely egy 500GB-os konzolt, egy wireless kontrollert, egy 3 hónapos Xbox Live Gold előfizetést, egy egyhónapos Xbox Game Pass hozzáférést, valamint a Rocket League letöltőkódját tartalmazza majd.Ezen felül lesz még egy, benne konzollal, kontrollerrel, előfizetésekkel, valamint a Minecraft és a Minecraft: Story Mode teljes játékok letölthető kódjaival, és a Minecraft Explorer's Pack extra tartalommal.Érkezik továbbá az, amiben a konzol, a kontroller és a két előfizetés mellett - itt három hónapos Gold helyett csak 14 napos lesz - a Halo 5: Guardians és a Halo: The Master Chief Collection letöltőkódjait találhatjuk meg.Végül, de nem utolsó sorban ott lesz még az, amiben játék nem lesz, csak a konzol, a wireless kontroller, valamint három hónapos előfizetés az Xbox Live Gold-hoz és az Xbox Game Pass-hoz is.