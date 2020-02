Négy újabb karakter mutatkozott be a One Punch Man: A Hero Nobody Knows-hoz

A Bandai Namco egy újabb kedvcsinálót mutatott be a One Punch Man: A Hero Nobody Knows -hoz, aminek részeként négy vadonatúj karakter felbukkanásának örülhetnek a népszerű anime rajongói, méghozzá két hős és két szörny képében.

Az alábbi felvételen így mozgás és harc közben vehetjük szemügyre Puri-Puri Prisonert, akinek a bugyogója helyett csak egy nagy világító gömböt láthatunk, de itt lesz Snakebite is, egy A-kategóriás hős, aki kimagasló eredményeket ért el a Super Fight bajnokságon.Rajtuk kívül megmutatkozik a videón Crablante, aki egykoron humán volt, azonban ma már a szörnyek sorát erősíti, akárcsak Boros, aki az űrkalózok csapatának vezetőjeként hozza majd ránk a frászt. A One Punch Man: A Hero Nobody Knows február 27-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is!

