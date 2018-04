Négy újabb DLC-vel gazdagodik a Final Fantasy XV

A Square Enix csapata a PAX expó részeként bejelentette, hogy a jövőben sem marad extra tartalmak nélkül a Final Fantasy XV , hiszen négy újabb epizód érkezik hozzá DLC formájában, mellettük pedig újabb befejezés, sőt mod tools is érkezik.









Persze mindez csak a jéghegy csúcsa, a jövőben érkező frissítéseknek hála ugyanis lehetőségünk nyílik megalkotni saját karakterünket pont úgy, mint a Comrades expanzióban, csak ezt a karaktert betehetjük Noctis helyére az egyjátékos módban is, miközben a tavasszal érkező mod tools által egy halom tartalmat készíthetnek maguknak a Windows Edition játékosai, melyeket a Steam Workshopon keresztül szabadon megoszthatnak a többi rajongóval., ami új küldetések, dungeonok, chocobo versenyek, járművek és egyéb mini-játékok megálmodására lesz alkalmas, de szintén idén frissül majd a Comrades játékmód is, ami újabb bossokat, raid bossokat és csata kihívásokat garantál majd számunkra, sőt mi több, a Comrades multiplayer mód még a nyáron önállóan megvásárolható játékként is elérhetővé válik.Hogy mi a helyzet az új epizód DLC-kkel? Azok is úton vannak, az első, avagy az Episode I: Ardyn jövő év elején érkezik, majd sorban jönnek utána az Episode Side Story: Aranea, az Episode II: Lunafreya és az Episode III: Noctis. Bővebb részletek az alábbi képeken és videókon:

Nézd nagyban ezt a videót!