Négy új karakterrel és több tucat friss kártyával gyarapodott a Legends of Runeterra

Legends of Runeterra Worldwalker bővítése már elérhető, mely négy új karaktert, új kulcsszavakat a kártyákon, több mint 65 új kártyát és a The Path of Champions 2.0-t vezeti be.

A Worldwalker zászlóshajója a The Path of Champions 2.0, amely az eredetileg novemberben megjelent PvE módot bővíti. A The Path of Champions 2.0 új régiókat vezet be, köztük Noxus, Demacia, Piltover, Zaun, Ionia és Bilgewater. A Path of Champions 2.0 mostantól állandó fejlődési rendszereket is tartalmaz, beleértve a Legend Leveleket, amelyek a játékos teljes bajnoki névsorát felturbózzák, a Champion Star Leveleket, amelyek a bajnokoknak egyedi képességeket biztosítanak, és új részeket nyitnak meg a személyes kalandjaikban, valamint a megújult Champion Leveleket.A Worldwalker új bajnokai Jhin, Annie, Bard és Illaoi. A Worldwalkerrel együtt a Legends of Runeterrához érkező új kulcsszavak a Spawn, és a Boons. A Spawnnal rendelkező kártyák csápokat növeszthetnek, hogy növeljék erejüket. A Boons lényegében a csapdák újragondolása, de a sajtóközlemény a Boons-t pozitív hatásként írja le. A Boonok a pakliban lévő kártyákhoz csatolhatók, és aktiválódnak, amikor kihúzzák őket.