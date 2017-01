Négy új ASUS STRIX alaplap kerül a boltokba

Az alaplapok piacán az ASUS óriási névnek számít, az új processzorok és chipkészletek megjelenésével pedig rengeteg újdonságot szoktak bemutatni, ami idén sem alakult másképpen, hiszen több újdonság mellett a STRIX család is számos taggal bővül.

Nemrég négy konkrét ASUS Strix modell bukkant fel, melyek. A négy modell között találunk ATX, micro-ATX és mini-ITX méretűeket is, vagyis az elején igyekeznek lefedni minden igényt.Az ASUS STRIX Z270E-Gaming lehet az egyik zászlóshajó, hiszen 802.11ac WLAN modult és RGB LED világítást is magával hoz a két M.2-es bővítőhely mellé. A STRIX modellek mellett érkezik még az új ASUS Prime család, de bővül a TUF széria és a munkaállomásokba szánt deszkák terén is kapunk új modelleket.