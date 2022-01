Négy percnyi gameplay-en vehetjük szemügyre az Elden Ringet

A Game Informer nemrég feltöltött egy vadonatúj gameplay videót, amely olyasmit mutat be a FromSoftware újdonságáról, a sokunk által tűkön ülve várt Elden Ring ről, amit még nem láttunk.

A videó a Castle Mourne-t mutatja be, az Elden Ring nyitott világában elszórtan található számos mini-dungeon egyike. Ez a kazamata konkrétan a videó leírása szerint "Limgrave déli részén, a Weeping Penninsulán" található, és ezA videó maga több mint 4 perc hosszú, és persze rengeteget láthatunk a dungeonből, beleértve a különböző beltéri és kültéri helyszínek, több ellenséggel is láthatunk összecsapást, és még néhány másodperc erejéig egy boss harcot is szemügyre vehetünk.

