Négy meglepetésjátékot jelent be a Microsoft a Game Passhez a The Game Awards-on

A hivatalos Xbox Game Pass Twitteren keresztül, egy idézőjelesen "kiszivárgott" emailen keresztül kiderült, hogy négy be nem jelentett cím érkezik a szolgáltatáshoz, azonban természetesen mind a négy cím ki van takarva.

Ahogy alább láthatjátok, ezek egy elég impozáns lista részei lesznek a már ott lévő címek közül, köztük olyanokkal, mint a Total War: Warhammer 3, Starfield és még sok más. Érdemes megjegyezni, hogy a leírásban ugyan szerepel az Xbox Game Pass for PC, de a felsorolt címek többsége konzolokon is elérhető,A The Game Awards 2021 december 10-én, itteni idő szerint éjszaka 02:00-kor rajtol, de meglátjuk majd, hogy hogyan tovább. Várjuk nagyon a bejelentéseket!