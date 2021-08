Négy játék is ingyen megy a GOG-on, az Electronic Arts magyarázkodik

Júniusban a Syndicate, a Syndicate Wars valamint az Ultima Underworld 1+2 is egyaránt szőrén-szálán eltűnt a GOG felületéről, azonban a dologban az volt a pikantéria, hogy mindez az Electronic Arts kérésére történt.

A kiadó most bevallotta, hogy mi történt ott valójában, és hogy miért tették végül vissza most augusztus elején ezen címeket a digitális platformra. Chris Bruzzo, az EA marketing osztályának alelnöke elmondta a GamesIndustry munkatársainak, hogy mindössze annyi történt, hogya platformról.Bruzzo szerint a dühös rajongók visszhangja kettő dolgot eredményezett: egyrészt, hogy a jövőben jobban oda fognak figyelni a közönségre, másrészt pedig hogy azonnal dolgozni kezdtek rajta, hogy vsiszategyék ezeket a játékokat, amiket aztán ingyen behúzhatóvá tettek.Ennek értelmében tehát a Syndicate , a Syndicate Wars , és az Ultima Underworld 1+2 és bérmentve bezsákolható most a GOG-ról!