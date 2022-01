Négy év után is még csak előkészületi fázisban van a The Elder Scrolls VI fejlesztése

Több mint tíz év telt el a The Elder Scrolls V: Skyrim megjelenése óta, mégis úgy tűnik, hogy a Bethesda még mindig csak a várva várt The Elder Scrolls VI előkészületi fázisánál tart.

Sőt mi több, lehet, hogy a Starfield megjelenéséig, azaz az idei év végéig nem is kezdik meg az RPG folytatásának teljes körű gyártását, ami azért problémás, mert a The Elder Scrolls VI pontosan ugyanebben a helyzetben volt már a közel négy évvel ezelőtti bejelentéskor is. Ez derül ki egy alkalmazott LinkedIn-profiljából, amelyet ebben a hónapban frissítettek, ésA profil szerint a Starfield az egyetlen játék, amely jelenleg teljes körű gyártásban van a Bethesda Game Studiosnál, így valószínűnek tűnik, hogy az Elder Scrolls VI rendes gyártása nem kezdődik meg, amíg a Starfield meg nem jelenik az év végén.