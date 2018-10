Négy Corpse Party-játék érkezik PC-re, kettő olyan is, amit korábban még nem lokalizáltak

Az XSEED bejelentette, hogy terveik szerint jövőre négy Corpse Party-játékot is szeretnének elhozni PC-re, melyek között kettő olyan darabját találjuk a sorozatnak, ami korábban még lokalizálásra sem került.

A négy kiválasztott cím a Corpse Party: Book of Shadows, a Corpse Party: Blood Drive, a Corpse Party: Sweet Sachiko's Hysteric Birthday Bash és a Corpse Party 2: Dead Patient lettek, melyek közül a Book of Shadows még október 29-én megjelenik, érdekessége pedig, hogy korábban kizárólag PSP-re debütált 2013 elején.A többi játék pontos dátumot még nem kapott, de a felsorolás utolsó két tagja az, mely most először jut el egyáltalán nyugatra, tehát esetükben nemcsak a PC-s megjelenés, hanem egyáltalán a nyugati premier is unikum lesz. Dobozos kiadások nem várhatók, mindegyik játék a Steam kínálatába kerülhet fel.