Négy AAA kategóriás videojátékot is megjelentet a következő üzleti évben a Ubisoft

Meglepő bejelentéssel szolgált a Ubisoft vezére a kiadó rajongóinak az aktuális üzleti jelentésükhöz kapcsolódó befektetői eseményen, lévén Yves Guillemot bejelentette, hogy négy tripla-A kategóriás játékot is meg akarnak jelentetni az elkövetkezendő évben.

Ez leginkább azért furcsa, mert jelenleg még csak pletykák sincsenek arról, hogy mi lehet ez a négy cím, hiszen a South Park: The Fractured but Whole kivételével mindegyik bejelentetlennek tekinthető.Habár arra még nagy összegben mernénk fogadni, hogy, de hogy a többi mi lehet, az egyelőre kérdőjel. Legkésőbb az E3-on azonban mindennek ki kell derülnie, hiszen a következő üzleti esztendő 2018. március 31-ig tart, ergo addig meg is kellene jelentetni őket.