Need for Speed Payback és Vampyr az októberi PS Plus-ban

Bejelentette a Sony így szeptember legvégén, hogy miféle ingyen játékok ütik a PS Plus előfizetők markát októberben, és természetesen mint mindig, most is két alkotással készültek a nagyérdemű számára - egy autós programmal és egy RPG-vel.

Egyrészt a kétes megítélésűlett a soros, avagy az egyik leginkább vitatott epizód. Még a rajongók körében is alaposan megosztónak minősül, ki szereti, ki nem tartja méltónak a franchise többi részéhez képest.Másfelől viszont egy konszenzus alapján jónak értékelt játékkal van dolgunk, mégpedig a, amit a Life is Strange alkotói hoztak tető alá. Döntéseket kell hoznunk, emberekkel kell kapcsolatokat kiépítenünk, miközben ügyelnünk kell a vámpírélet ügyes-bajos dolgaira is.

