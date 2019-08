Várható volt, hogy a kölni gamescom 2019 alkalmából még láthatunk valamit a legújabb Need for Speed-játékról, és egy pillanatig sem kellett csalódnunk, lévén egy 7 perces gameplay videó bukkant fel róla az expóról.

Ez nem meglepő, hiszen az eseményen már ott van a Need for Speed Heat kipróbálható változata, az alábbi felvétel pedig pontosan ebből lett kiollózva, a főszerepben egy nappali és egy éjszakai futammal, melyeket páratlan látványvilág és teljesítmény társaságában élvezhetünk majd. Need for Speed Heat várhatóanmeg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, de november 5-től már elérhető lesz a kipróbálható változat is az EA Access és az Origin Access előfizetőknek.

Nézd nagyban ezt a videót!