Ne számítsunk új Dishonored-játékra még egy jó ideig

Lehet sok mindent mondani a Dishonored-játékokra, viszont olyan minőséget szállított mindkét része, hogy a két kezünket összetennénk, ha minden mai játék megütné ezt a mércét, és legalább ennyi szívvel-lélekkel lenne összepakolva.

Ám sajnos hiába az a hatalmas rajongó tábor, ami kialakult a franchise körül, a játékot fejlesztő Arkane Studios vezető designere, Ricardo Bare elmondta, hogyA srácok legutóbbi Dishonoredhöz is köthető munkája a 2017-ben kiadott Death of the Outsider DLC volt a második felvonáshoz, azóta viszont vélhetőleg a Prey helyrepofozásával, bővítésével vannak elfoglalva. Kár azért, igény bőven lenne egy esetleges Dishonored 3-ra, reméljük ez az időleges szüneteltetés nem fog sokáig tartani.