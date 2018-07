NBA Live 19: így alkothatunk női kosarast, hamarosan érkezik a demó is

Míg pár évvel ezelőtt a FIFA-sorozat próbálta meg akkor éppen aktuális évadát a női játékosokra felépíteni, az idei évben az EA Sports kosárlabdás szériája van soron, melyben most már női kosarasokat is összerakhatunk magunknak.

Méghozzá szó szerint, a Create-A-Player funkció révén ugyanis eddig kizárólag férfi játékosokat tudtunk alkotni, de az NBA Live 19 -ben megnyílik az opció a nők előtt is, erről pedig most egy kapcsolódó kedvcsináló is elkészült, aminek hála alaposabban megismerkedhetünk a lehetőséggel.Hogy te már inkább kipróbálnád az NBA Live 19 -et? Ez a lehetőség sincs túl messze, lévén bár a végleges változat premierjére csak szeptember 7-én kerülhet sor, ellenben, melyben a fentiek értelmében már női karaktert is alkothatunk magunknak.

