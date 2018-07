Nathan Fillion tényleg szerepel egy Uncharted filmben

A hollywoodi berkeken belül kotyvasztott Uncharted moziról továbbra sem tudjuk, hogy készül-e, és mivel konkrétan semmi infó nem jön a filmadaptációról, így nagyon megörültünk neki, amikor a napokban utalásokat kaptunk egy esetleges bejelentésre.

Hiszen bizonyára mindenki emlékszik arra, hogy Nathan Fillion Instagram posztjában szellőztette meg Nathan Drake-ké avanzsálását, és ahogy azt a színész megígérte, jött is ma a bejelentés, valóban az Uncharted játékok főhősét alakítja egy filmben,A projektet egyébként Allan Ungar rendezte és máris elképesztő szeretet övezi a filmet, látszik, hogy a készítők szívüket-lelküket beletették. Talán ennek nyomán az egész estés mozifilm készítői is felfigyelnek Fillionra, hisz aligha van nála tökéletesebb casting az ikonikus felfedező szerepére.Itt meg is tudjátok nézni, érdemes!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>