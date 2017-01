A Bandai Namco csapata láthatóan mindent el szeretne követni annak érdekében, hogy már a megjelenés előtt teljesen ráunjunk a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 első nagyobbacska kiegészítőjére, amelyhez most egy újabb kedvcsináló érkezett.

A Road to Boruto névre hallgató DLC-ről így most kiderült, hogy, az alábbi filmecskén ugyanis pontosan őt és az ő ikonikus harci stílusát vehetjük szemügyre egy rövidke PS4-es gameplay felvételen.Aki elfelejtette volna, a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto DLC február 3-án tehát ezen a héten érkezik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, utóbbi két platformra dobozos változatban is.