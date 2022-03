Napra pontos dátumot kapott az Overwatch 2 bétája

Hosszú várakozás után végre napra pontos dátumot jelentett be a Blizzard az Overwatch 2 bétája kapcsán, így mostantól teljesen hivatalos, hogy április 26-án tehetünk először próbát a népszerű hőslövölde folytatásával.

A béta részeként már, név szerint Sojournt, aki mellett egy új játékmód is azonnal elérhetővé válik Push név alatt, amelyben a csapatok azért küzdenek, hogy átvegyék az irányítást egy robot felett, ami segíthet nekik az ellenséges bázis elpusztításában.A béta ezen felül biztosan tartalmaz majd négy új térképet is - Circuit Royal (Escort), Midtown (hibrid), New Queen Street (Push) és Colosseo (Push) -, de az új ping rendszer és az újradolgozott hősök - Doomfist egy tank lesz a második részben - szintén kipróbálhatók lesznek már a tesztek során.